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У приемника-распределителя ГУВД Бишкека отсутствует технический паспорт

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359931_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426262-ru.html

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Депутат предложил привлекать к ремонтным работам здания Бишкекского приемника-распределителя самих содержащихся

16 мая 2017, 16:26       Комментарии

У приемника распределителя ГУВД Бишкека отсутствует технический паспорт. Об этом сообщил сегодня, 16 мая, депутат Талант Мамытов ("Республика – Ата-Журт") на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.
По его словам, выявлены правонарушения, в частности в условиях содержания, а также выяснилось отсутствие технического паспорта.
Он добавил, что всего есть 18 камер, из которых работают всего 9. Там отсутствует отопление и вентиляция.
В этом году мэрия выделит 3 млн сомов на ремонт.
Мамытов заметил, что в приемнике содержатся люди без определенного места жительства, а также иностранцы. В здании протекает вода и присутствует большая влажность, что вредит здоровью сотрудников.
"Проверяла прокуратура и было отмечено, что необходим ремонт. Однако никакой реакции не было, нужно решить проблему выделением средств", - отметил он.
Как сообщили представители приемника распределителя, здание относится к мэрии, однако его содержанием занимается правительство.
Отметим, сегодня комитет заслушал информацию рабочей группы по проверке деятельности приемника-распределителя ГУВД Бишкека.

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