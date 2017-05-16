16 мая 2017, 16:26 Комментарии

У приемника распределителя ГУВД Бишкека отсутствует технический паспорт. Об этом сообщил сегодня, 16 мая, депутат Талант Мамытов ("Республика – Ата-Журт") на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

По его словам, выявлены правонарушения, в частности в условиях содержания, а также выяснилось отсутствие технического паспорта.

Он добавил, что всего есть 18 камер, из которых работают всего 9. Там отсутствует отопление и вентиляция.

В этом году мэрия выделит 3 млн сомов на ремонт.

Мамытов заметил, что в приемнике содержатся люди без определенного места жительства, а также иностранцы. В здании протекает вода и присутствует большая влажность, что вредит здоровью сотрудников.

"Проверяла прокуратура и было отмечено, что необходим ремонт. Однако никакой реакции не было, нужно решить проблему выделением средств", - отметил он.

Как сообщили представители приемника распределителя, здание относится к мэрии, однако его содержанием занимается правительство.

Отметим, сегодня комитет заслушал информацию рабочей группы по проверке деятельности приемника-распределителя ГУВД Бишкека.