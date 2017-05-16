Вера Брежнева: "ВИЧ-инфекция – это не конец жизни"

16 мая 2017, 16:11 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялась пресс-конференция с участием Посла доброй воли Объединённой Программы ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой.

Вера Брежнева была назначена на должность посла доброй воли в 2014 году. С момента своего назначения Брежнева активно вовлечена в деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Она постоянно встречается с ВИЧ-положительными людьми, женщинами, подростками, молодёжью, затронутыми эпидемией СПИДа, а на встречах с лицами, принимающими решения, работниками здравоохранения Вера активно продвигает вопросы борьбы со стигмой и дискриминацией.

"Мы не должны отказываться от этих людей, ВИЧ-инфекция – это не конец жизни, напротив, общество должно поддержать этих людей, а не отталкивать. Нужно больше говорить об этой проблеме, и я призываю всех присоединиться к нам и поддержать людей и особенно детей, которые попали такую жизненную ситуацию", - сказала она.

На пресс-конференции вместе с Верой Брежневой выступили и местные звёзды, телеведущие: Абир Касенов, Арсен, Баястан, Айым Айылчиева, Эркин Рыскулбеков, Айжамал Осмонова, Айганыш Абдиевой, которые также продвигают вопросы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией в Кыргызстане.

Цель пресс-конференции направлена на привлечение внимания к проблеме ВИЧ-инфекции и борьбу со стигмой и дискриминацией в отношении людей, живущих с ВИЧ.