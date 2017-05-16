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Призовой фонд студенческого фестиваля "Ала Тоо жазы" составит 1 млн сомовПризовой фонд студенческого фестиваля "Ала Тоо жазы" составит 1 млн сомовВ Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 5,5 балла в эпицентреВ Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 5,5 балла в эпицентре

В Кыргызстане произошло землетрясение — очаг в Таласе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426258-ru.html

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16 мая 2017, 15:50       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В Таласской области Кыргызстана произошло землетрясение, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
M4.7 #earthquake strikes 51 km SW of #Talas (#Kyrgyzstan) 10 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/gwEAmNltSY
- EMSC (@LastQuake) 16 мая 2017 г. ​"Эпицентр находится в 229 километрах к востоку от Ташкента, 77 километрах к югу-западу от Таласа и 69 километрах к северо-западу от села Таш-Кумыр", - говорится на сайте EMSC.
Магнитуда толчков составила 5,5, они зафиксированы в 15.07 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.
Это землетрясение было, или опять кто-то большой по второму этажу прошёлся?
- Bema U (@1004bema) 16 мая 2017 г. ​Толчки почувствовали и в Бишкеке, об этом пишут пользователи соцсетей.
В пресс-службе МЧС КР сообщили, что все данные уточняются.
Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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