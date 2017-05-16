В Кыргызстане произошло землетрясение — очаг в Таласе

16 мая 2017, 15:50 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В Таласской области Кыргызстана произошло землетрясение, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

M4.7 #earthquake strikes 51 km SW of #Talas (#Kyrgyzstan) 10 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/gwEAmNltSY

- EMSC (@LastQuake) 16 мая 2017 г. ​"Эпицентр находится в 229 километрах к востоку от Ташкента, 77 километрах к югу-западу от Таласа и 69 километрах к северо-западу от села Таш-Кумыр", - говорится на сайте EMSC.

Магнитуда толчков составила 5,5, они зафиксированы в 15.07 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

Это землетрясение было, или опять кто-то большой по второму этажу прошёлся?

- Bema U (@1004bema) 16 мая 2017 г. ​Толчки почувствовали и в Бишкеке, об этом пишут пользователи соцсетей.

В пресс-службе МЧС КР сообщили, что все данные уточняются.

Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>