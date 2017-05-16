16 мая 2017, 15:31 Комментарии

Министр экономики Арзыбек Кожошев сообщил, что Китай и Кыргызстан создадут инвестиционный фонд. Подписание документа состоялось в рамках форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

"Это будет фонд на подобии Кыргызско-российского фонда. Дело в том, что сегодня в Кыргызстане главная проблема малого и среднего бизнеса – нехватка средств. Средств из российского фонда недостаточно, ежегодная потребность бизнеса как минимум 10-20 млрд долларов в год. Максимум мы 10 млрд обеспечиваем и остается большая неохваченная часть", – сказал он.

На данный момент идут переговоры о создании фонда.