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Китай и Кыргызстан создадут инвестиционный фонд

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kitaj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426257-ru.html

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Кыргызстан будет экспортировать мясную и куриную продукцию в Китай

16 мая 2017, 15:31       Комментарии

Министр экономики Арзыбек Кожошев сообщил, что Китай и Кыргызстан создадут инвестиционный фонд. Подписание документа состоялось в рамках форума "Один пояс – один путь" в Пекине.
"Это будет фонд на подобии Кыргызско-российского фонда. Дело в том, что сегодня в Кыргызстане главная проблема малого и среднего бизнеса – нехватка средств. Средств из российского фонда недостаточно, ежегодная потребность бизнеса как минимум 10-20 млрд долларов в год. Максимум мы 10 млрд обеспечиваем и остается большая неохваченная часть", – сказал он.
На данный момент идут переговоры о создании фонда.

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