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Кыргызстан будет экспортировать мясную и куриную продукцию в Китай

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426256-ru.html

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Китай и Кыргызстан создадут инвестиционный фонд

16 мая 2017, 15:37       Комментарии

Государственная инспекция по ветеринарной службе подписала соглашение с Китаем о переработке куриной продукции. Об этом заявил министр экономики Арзыбек Кожошев по итогам форума "Один путь – один пояс" в Пекине.
"В Китае большой спрос на куриное мясо. Мы подписали соглашение. Сейчас они будут инспектировать наши фабрики, которые занимаются производством птицы. По каждому виду продукции будет отдельное соглашение, нам также важно экспортировать мясо", – сказал он.
Кожошев отметил, что экспорт в Китай на данный момент есть, но не в том количестве, в каком может работать страна.
"Китай – огромный рынок, в одном Пекине проживают более 20 млн человек. Мы можем взять даже одну провинцию и поставлять туда мясо. На сегодня экспорт из Кыргызстана в Китай – это мед, орехи, сухофукты, уголь", – добавил Кожошев.

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