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Уроженка Казахстана задержана в Бишкеке за мошенничество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/urozhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426255-ru.html

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16 мая 2017, 15:46       Комментарии

Уроженка Казахстана задержана в Бишкеке за мошенничество, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
По данным ведомства, 17 марта с заявлением в УВД Октябрьского района обратился жительница столицы.
"Бишкекчанка просил принять меры в отношении женщины, которая работая в Академии тенниса, получила $250, на оплату учебы сына, но потратила их. По данному факту следственным отделом УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело, по статье "мошенничество" УК КР. По подозрению в задержана Т.Е.,1964 года рождения, уроженка Казахстана. В ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1", – говорится в сообщении.

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