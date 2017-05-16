16 мая 2017, 15:46 Комментарии

Уроженка Казахстана задержана в Бишкеке за мошенничество, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным ведомства, 17 марта с заявлением в УВД Октябрьского района обратился жительница столицы.

"Бишкекчанка просил принять меры в отношении женщины, которая работая в Академии тенниса, получила $250, на оплату учебы сына, но потратила их. По данному факту следственным отделом УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело, по статье "мошенничество" УК КР. По подозрению в задержана Т.Е.,1964 года рождения, уроженка Казахстана. В ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1", – говорится в сообщении.