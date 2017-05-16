16 мая 2017, 15:53 Комментарии

Призовой фонд студенческого фестиваля "Ала Тоо жазы" составит 1 млн сомов, сообщает пресс-служба правительства.

По данным ведомства, 18 мая в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова пройдет Республиканский студенческий фестиваль "Ала-Тоо жазы – 2017".

"Он проходит в рамках объявленного президентом Кыргызстана Года нравственности, воспитания и культуры. "Ала-Тоо жазы – 2017" проводится в целях пропаганды истории, культуры, искусства и традиций народа страны среди молодежи, выявление и развитие молодых талантов, установление дружественных отношений среди студентов. В фестивале принимают участие студенты высших учебных заведений со всех регионов страны. Отборочный тур фестиваля прошел 12-13 мая, финальный тур проходит 16-17 мая в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдымомунова", – говорится в сообщении.

Фестиваль "проходит по следующим жанрам:

1. Журналистика;

2. Фольклор;

3. Хореография;

4. Театральный жанр;

5. Эстрадный жанр;

6. Жанр рукоделия.

В рамках фестиваля пройдет выставка, где будут представлены изделия ручной работы изготовленные участниками фестиваля.

Победители и лауреаты фестиваля будут награждены дипломами, грамотами и денежными призами на гала концерте, который пройдет 18 мая в Филармонии.