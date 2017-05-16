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Призовой фонд студенческого фестиваля "Ала Тоо жазы" составит 1 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prizov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426254-ru.html

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16 мая 2017, 15:53       Комментарии

Призовой фонд студенческого фестиваля "Ала Тоо жазы" составит 1 млн сомов, сообщает пресс-служба правительства.
По данным ведомства, 18 мая в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова пройдет Республиканский студенческий фестиваль "Ала-Тоо жазы – 2017".
"Он проходит в рамках объявленного президентом Кыргызстана Года нравственности, воспитания и культуры. "Ала-Тоо жазы – 2017" проводится в целях пропаганды истории, культуры, искусства и традиций народа страны среди молодежи, выявление и развитие молодых талантов, установление дружественных отношений среди студентов. В фестивале принимают участие студенты высших учебных заведений со всех регионов страны. Отборочный тур фестиваля прошел 12-13 мая, финальный тур проходит 16-17 мая в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдымомунова", – говорится в сообщении.
Фестиваль "проходит по следующим жанрам:
1. Журналистика;
2. Фольклор;
3. Хореография;
4. Театральный жанр;
5. Эстрадный жанр;
6. Жанр рукоделия.
В рамках фестиваля пройдет выставка, где будут представлены изделия ручной работы изготовленные участниками фестиваля.
Победители и лауреаты фестиваля будут награждены дипломами, грамотами и денежными призами на гала концерте, который пройдет 18 мая в Филармонии.

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