Вера Брежнева: Люди с ВИЧ в КР чувствовали себя комфортно рядом со мной

16 мая 2017, 15:40 Комментарии

В Кыргызстане на сегодняшний день проживают около 7 тысяч человек с ВИЧ. Эксперты признают, что для маленькой страны это довольно серьезная статистика. Но проблемой является то, что существующие в обществе стереотипы и дискриминация не позволяют эффективно бороться с болезнью.

По словам замминистра здравоохранения Олега Горина, правительство выделяет средства и поддерживает программы по профилактике ВИЧ. НПО также вносят ощутимый вклад в эту борьбу, однако этих усилий недостаточно для эффективной работы.

"Минздрав не может справиться с эпидемией без участия других структур и гражданского сектора. Правительство выделяет финансирование, многое делают учебные заведения, просвещая подростков, огромный вклад вносят неправительственные организации. Все эти годы мы действовали, но, к сожалению, усилий активистов недостаточно, чтобы справиться с эпидемией", - признался замминистра.

Дискриминация – это тоже эпидемия

В ЮНЕЙДС отметили, что, несмотря на наличие программ по профилактике ВИЧ в Кыргызстане и адекватное законодательство, матери подростков, живущих с ВИЧ, испытывают страх. Многие вынуждены скрывать как свой статус, так и статус ребенка даже от своих родственников. Зачастую подростки не имеют доступа к услугам здравоохранения, в частности, имеются проблемы с лечением зубов, а в учебных заведениях требуют раскрыть статус ребенка, чтобы обезопасить других учеников.

Из-за боязни статуса многие женщины готовы даже бросить родной дом, семью и уехать в другую страну. Главное, чтобы никто не узнал, что она или ее ребенок инфицирован.

По словам регионального директора ЮНЕЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Винея Салдана, в 2016 году Кыргызстан подписал Политическую декларацию по прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году. Государство взяло на себя обязательство, что к 2020 году 90% людей с ВИЧ будут знать свой статус, а у 90% людей, получающих лечение, будет достигнута нулевая вирусная нагрузка.

Достижение этих целей возможно только при условии, что общество преодолеет предубеждения и страхи, снизит уровень дискриминации и стигмы. Он отметил, что привлечению большего внимания к этой проблеме способствует участие знаменитых людей.

ВИЧ - это не приговор

К акции по борьбе с дискриминацией "Ты не одинок", в которой участвуют молодые кыргызские звезды, присоединилась и популярная российская певица, посол доброй воли ЮНЕЙДС Вера Брежнева.

Вера Брежнева была назначена послом доброй воли в 2014 году. С момента назначения она активно участвует в деятельности по профилактике ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии.

Она рассказала, что практически во всех странах, которые она посетила и где встречалась с детьми и женщинами, затронутыми эпидемией, проблема одна и та же: инфицированные испытывают дискриминацию в различных сферах жизни. Глобальная проблема в профилактике ВИЧ – это отсутствие доступной, качественной информации об этой болезни.

"При закрытых дверях, ртах и ушах эта эпидемия будет распространяться", - считает Брежнева.

В Кыргызстане Вера Брежнева встретилась с женщинами и подростками, живущими с ВИЧ и все они, по ее словам, чувствовали себя комфортно рядом с ней, поскольку в их общении не было дискриминации.

"Дискриминация не только ломает судьбы людей, которые нуждаются в нашей поддержке и помощи. Дискриминация мешает обществу эффективно противостоять эпидемии, ведь люди, которым нужна помощь, не обращаются за ней из-за страха быть отвергнутыми. А если человек вовремя начинает лечение, количество вируса в крови находится под контролем и снижается риск его передачи", - сказала Брежнева.

Эркин Рыскулбеков: Я допустил ошибку...

Шоумен Эркин Рыскулбеков считает, что зачастую СМИ косвенно способствуют созданию различных стереотипов о ВИЧ.

"Я понимаю, какую глобальную ошибку сделал, когда два года назвал один из выпусков ток-шоу "Чума 21 века". Это ведь такая же болезнь, как сахарный диабет или гепатит. Почему мы их отделяем? Эта обида за них и моя вина привели к тому, что я буду работать в борьбе с дискриминацией", - сказал шоумен.

Певица Айым Айылчиева призналась, что ее, как и любого другого подростка, пугает сама мысль о ВИЧ.

"Я, как представитель молодого поколения, разделяю их страхи, как тяжело им получить хорошее образование, медицинские услуги и даже завести друзей. Главное - этим детям нужно просто понимание, ведь жить с ВИЧ непросто. Когда мы общались, я заметила, что они очень закрытые и только потом признались, что боятся дискриминации. Узнать о ВИЧ тяжело, узнать о ВИЧ в подростковом периоде вдвойне тяжелее", - считает певица.

Алмаз Шадманов (имя изменено - Прим.vb.kg) рассказал, что живет с ВИЧ уже 17 лет. Первые годы мужчина сильно переживал и чувствовал себя ненужным, но со временем его близкие больше узнали о болезни и смогли перебороть опасения. Раньше он активно давал интервью о проблемах инфицированных, но в последние годы перестал выходить в СМИ.

"Я меня уже двое детей и у них нет ВИЧ. Они сейчас ходят в школу и я переживаю, что им придется столкнуться с дискриминацией. Спасибо, что вы на простом языке изъясняетесь и рассказываете другим. Это важно для нас", - поблагодарил мужчина.

Отметим, в Кыргызстане за последние 20 лет умерли более четырех тысяч инфицированных ВИЧ, некоторые сменили гражданство и уехали в другие страны. На сегодняшний день фактически в стране проживает более 7 тысяч инфицированных ВИЧ, из них более 580 детей. В прошлом году было выявлено 720 случаев заболевания.