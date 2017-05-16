Мэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому району

16 мая 2017, 15:22 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил выездное совещание по Ленинскому району, сообщили в мэрии Бишкека.

Как отмечается, в объезде приняли участие вице-мэры города Бишкека Бакытбек Дюшембиев и Эркинбек Исаков, аким Ленинского района Нурдин Тынаев, а также руководители ряда городских служб.

Глава муниципалитета ознакомился с ситуацией по защитной дамбе в ущелье "Манка Жар", которое находится в новостройке "Орок". Данные меры предприняты в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также комплексного решения вопросов по безопасности граждан от селевых потоков.

Кроме того, Албек Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в данном районе. В частности, глава города ознакомился с процессом строительства дороги по улице Шералиева от Жайыл Баатыра до ул. 18-я, в жилом массиве "Арча Бешик". В рамках концепции развития улично-дорожной сети на этом участке планируется строительство канализации, а также сквера и бульвара. Также градоначальник ознакомился с ремонтом улицы Чортекова от Жайыл Баатыра до Абдрахманова в жилом массиве "Арча Бешик".

Мэр также ознакомился со строительством дороги по улице Профсоюзная от ул. Кустанайская до ул. Фучика, где городские власти рассматривают вопрос сохранения деревьев, попадающих под снос при строительстве магистрали.

В завершение объезда участники ознакомились с процессом строительства школы в новостройке "Ак Ордо". В новой школе будут обучаться 960 учеников. Эта средняя школа будет первой общеобразовательной организацией в жилом массиве. Дети, проживающие в этом районе, посещают школы №84 и 77, которые находятся в соседней новостройке "Ак Орго". Завершить строительство новой школы планируется к новому 2017 учебному году.