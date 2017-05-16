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По Кыргызстану пройдут дожди, грозы — прогноз погоды на 17 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426251-ru.html

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16 мая 2017, 15:29       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 мая. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +19...+24
В Бишкеке временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +24...+26.

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