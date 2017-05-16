По Кыргызстану пройдут дожди, грозы — прогноз погоды на 17 мая

16 мая 2017, 15:29 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 мая. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +22...+27

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +19...+24

В Бишкеке временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +24...+26.