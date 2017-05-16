Депутат предложил привлекать к ремонтным работам здания Бишкекского приемника-распределителя самих содержащихся

16 мая 2017, 15:13 Комментарии

Депутат Камчыбек Жолдошбаев ("Онугуу-Прогресс") предложил директору Бишкекского приемника-распределителя привлекать к ремонтным работам здания самих содержащихся. Такое предложение он высказал 16 мая на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Ранее комитет заслушал отчет рабочей группы по проверке приемника-распределителя. Было отмечено, что условия оставляют желать лучшего.

"Здание очень большое, но без ремонта. Из 18 камер использует только 9. Там не соблюдены никакие гигиенические нормы. Половина камер пустует и не используется. Также там проблемы с вентиляцией и отоплением", - сообщил глава рабочей группы Талант Мамытов ("Республика - Ата-Журт").

"Среди содержащихся ведь есть люди разные, разных профессий. Может быть там есть строители, каменщики, стеклотурщики. Может быть стоит их привлекать к ремонтным работам? Нельзя же сидеть и только ждать, когда мэрия выделит вам деньги на ремонт. Нужно искать альтернативные пути, например, искать спонсорские средства", - сказал он.

В ответ директор Бишкекского приемника-распределителя сообщил, что есть предписание, запрещающие привлекать к каким-либо работам содержащихся в приемнике. "Нас проверяют Наццентр против пыток, прокуратура, МВД. Если мы привлечем содержащихся к работам, то потом, когда они выйдут, они будут писать на нас заявления, жалобы и на нас возбудят дела", - сказал он.