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В правительстве прошло рабочее совещание по обеспечению дорожной безопасности детей из-за участившихся ДТП

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426249-ru.html

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16 мая 2017, 15:33       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 16 мая провел рабочее совещание по обеспечению дорожной безопасности детей, профилактике дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Глава правительства отметил, что соответствующими государственными органами ведется профилактическая работа в данном направлении, но в недостаточном объеме. Чему свидетельствуют поступающие нарекания со стороны общественности об увеличившемся количестве фактов дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Министр внутренних дел Улан Исраилов сообщил, что за четыре месяца 2017 года зарегистрировано 1 тыс. 684 фактов ДТП, из которых 336 случаев произошли с участием детей.
По данным министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, из 2 тыс. 238 школ по всей республике 30% находятся в придорожной зоне. В городе Бишкек этот показатель составляет 32%.
Премьер-министр поручил составить карту школ, находящихся в придорожной зоне, вдоль трасс по всей республике, для их дальнейшего оборудования соответствующей дорожной инфраструктурой, как "лежачие полицейские" и светофоры.
"В целом вопрос обеспечения безопасности детей, которые ходят в школы вдоль трасс или же в придорожных зонах, не требует лишних усилий. Таких школ по стране около 400. Нужно лишь усилить совместную комплексную работу сотрудников органов внутренних дел, системы образования и органов местного самоуправления по обеспечению дорожной безопасности учащихся. Необходимо мобилизовать имеющиеся человеческие ресурсы органов внутренних дел для обеспечения надлежащей дорожной безопасности школьников конкретными действиями, в том числе оказывать детям содействие при переходе дорог", - сообщил С.Жээнбеков.
Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что сотрудники милиции должны соответствовать народному высказыванию "Моя милиция меня бережет" и поставил задачу укрепить доверие граждан к милиции на примере добропорядочного несения службы.

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