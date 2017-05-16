Президент Украины П.Порошенко запретил въезд в страну депутатам ЖК М.Аманкулову и И.Карамушкиной

16 мая 2017, 15:40 Комментарии

Президент Украины Петр Порошенковвел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и расширил список граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли депутаты Жогорку Кенеша от фракции СДПК Марат Аманкулов и Ирина Карамушкина.

Напомним, два депутата СДПК посетили аннексированную территорию Крым, куда въехали со стороны России, что запрещено законодательством Украины.

В комментариях АКИpress М.Аманкулов утверждал, что это была частная поездка и ни с кем из официальных лиц они не встречались. Однако позже законодательный орган Крыма опубликовал информацию и фотографии о встрече двух парламентариев с вице-спикером полуострова.