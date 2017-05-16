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Президент Украины П.Порошенко запретил въезд в страну депутатам ЖК М.Аманкулову и И.Карамушкиной

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426247-ru.html

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16 мая 2017, 15:40       Комментарии

Президент Украины Петр Порошенковвел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и расширил список граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли депутаты Жогорку Кенеша от фракции СДПК Марат Аманкулов и Ирина Карамушкина.
Напомним, два депутата СДПК посетили аннексированную территорию Крым, куда въехали со стороны России, что запрещено законодательством Украины.
В комментариях АКИpress М.Аманкулов утверждал, что это была частная поездка и ни с кем из официальных лиц они не встречались. Однако позже законодательный орган Крыма опубликовал информацию и фотографии о встрече двух парламентариев с вице-спикером полуострова.

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