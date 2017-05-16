Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Текебаева направлено в судДело Текебаева направлено в судПевица Аыйм Аильчиева рассказала о проблемах подростков живущих с ВИЧПевица Аыйм Аильчиева рассказала о проблемах подростков живущих с ВИЧ

Реабилитационный центр для пострадавших от пыток открылся в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426246-ru.html

Похожие новости

Волейболистки Кыргызстана проиграли второй матч на Исламских играх

Футзал: "молодежка" Кыргызстана сыграла вничью с Китаем на чемпионате Азии

В Кыргызстане произошло землетрясение — очаг в Таласе

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 5,5 балла в эпицентре

Кыргызстан будет экспортировать мясную и куриную продукцию в Китай

16 мая 2017, 15:17       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В Кыргызстане открылся первый реабилитационный центр для пострадавших от пыток и жестокого обращения, сообщила пресс-служба Коалиции против пыток в КР.
По информации организации, с 2007 года лицам, пострадавшим от пыток в стране, оказывали помощь на базе общественного фонда "Голос свободы" при поддержке Добровольного фонда ООН и Международного совета по реабилитации жертв пыток. Медицинскую, психологическую и социальную помощь за истекший период получили около 500 человек.
Теперь программа "переросла" в центр, в штате которого состоят шесть специалистов: психолог, психиатр, социолог, психотерапевт, терапевт и кейс-менеджер. Он является единственной организацией такого рода во всей Центральной Азии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум