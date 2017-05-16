Реабилитационный центр для пострадавших от пыток открылся в Кыргызстане

16 мая 2017, 15:17 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В Кыргызстане открылся первый реабилитационный центр для пострадавших от пыток и жестокого обращения, сообщила пресс-служба Коалиции против пыток в КР.

По информации организации, с 2007 года лицам, пострадавшим от пыток в стране, оказывали помощь на базе общественного фонда "Голос свободы" при поддержке Добровольного фонда ООН и Международного совета по реабилитации жертв пыток. Медицинскую, психологическую и социальную помощь за истекший период получили около 500 человек.

Теперь программа "переросла" в центр, в штате которого состоят шесть специалистов: психолог, психиатр, социолог, психотерапевт, терапевт и кейс-менеджер. Он является единственной организацией такого рода во всей Центральной Азии.