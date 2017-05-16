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Певица Аыйм Аильчиева рассказала о проблемах подростков живущих с ВИЧ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pevits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426245-ru.html

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16 мая 2017, 15:14       Комментарии

Певица Аыйм Аильчиева рассказала журналистам о том, как тяжело живется в Кыргызстане ВИЧ-инфицированным детям.
По ее словам, во время встреч с такими детьми они поведали исполнительнице о том, что обладая таким диагнозом, очень сложно получить образование, доступ к медицине и даже просто завести друзей.
"Их родителям приходится скрывать даже от родственников положительный статус ВИЧ. Таким детям не хватает понимания. Жить с ВИЧ не просто, такие подростки очень закрыты в себе, потому что боятся дискриминации. Узнать об инфицированности в подростковом возрасте очень тяжело. Я призываю людей прекратить дискриминацию в отношении матерей и этих детей. Эти дети, также как и любые другие, вправе жить , учиться, общаться, а в будущем — работать и иметь здоровых детей", — подчеркнула Айылчиева, выступая на пресс-конференции в Бишкеке.

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