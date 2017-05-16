Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

По Кыргызстану пройдут дожди, грозы — прогноз погоды на 17 маяПо Кыргызстану пройдут дожди, грозы — прогноз погоды на 17 маяМэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому районуМэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому району

В Бишкеке ищут пострадавших от квартирного мошенника

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426244-ru.html

Похожие новости

У приемника-распределителя ГУВД Бишкека отсутствует технический паспорт

Бишкекских попрошаек прикормили сами бишкекчане. Откровения просящих

Уроженка Казахстана задержана в Бишкеке за мошенничество

Мэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому району

Реабилитационный центр для пострадавших от пыток открылся в Кыргызстане

16 мая 2017, 15:28       Комментарии

В Бишкеке ищут пострадавших от квартирного мошенника.
По данным ГУВД Бишкека, поступило заявление от представителей ЗАО "ДНХ", с просьбой принять меры в отношении Абдулхакима Михманова, который купил квартиру от ЗАО "ДНХ", но оплатив за нее продал другому гражданину и присвоив деньги, скрылся.
"Тем самым он причинил материальный ущерб компании в размере 8 млн 76 тыс. сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК КР. Принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска УВД Ленинского района Михманов, 1960 года рождения, житель столицы задержан. Следствием установлено, что задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям. Просим сообщить пострадавших от действий вышеуказанного лица по телефонным номерам 0703 005 008, 0709 91 91 52, 0553 105 574", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум