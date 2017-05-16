16 мая 2017, 15:28 Комментарии

В Бишкеке ищут пострадавших от квартирного мошенника.

По данным ГУВД Бишкека, поступило заявление от представителей ЗАО "ДНХ", с просьбой принять меры в отношении Абдулхакима Михманова, который купил квартиру от ЗАО "ДНХ", но оплатив за нее продал другому гражданину и присвоив деньги, скрылся.

"Тем самым он причинил материальный ущерб компании в размере 8 млн 76 тыс. сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК КР. Принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска УВД Ленинского района Михманов, 1960 года рождения, житель столицы задержан. Следствием установлено, что задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям. Просим сообщить пострадавших от действий вышеуказанного лица по телефонным номерам 0703 005 008, 0709 91 91 52, 0553 105 574", – говорится в сообщении.