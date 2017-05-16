В ЖК предлагают освободить агитаторов от налогов во время выборов

16 мая 2017, 15:00 Комментарии

В комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша предлагают освободить от налоговых и страховых выплат агитаторов политических партий и кандидатов во время предвыборной компании.

Такое предложение сегодня, 16 мая, внес депутат Мирлан Жээнчороев ("Республика - Ата-Журт") на заседании комитета. По его данным, если не удерживать налоги от зарплаты агитаторов, то со временем можно будет узнать, сколько лиц привлекались в качестве агитаторов и сколько они получают. Таким образом, агитаторы смогут получить свои заработные платы в открытую, в связи с чем партия или кандидат должны будут предоставить отчет о потраченных средствах.

Также инициатор добавил, что на сегодняшний день в Налоговой службе нет достоверной информации о заработной плате агитаторов.

Однако против выступил депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс"), который сказал, что нет логики в этом законопроекте. Ни для кого не секрет, что агитаторы работают 4-6 месяцев в штабах. Даже учителя получают зарплату 5 тыс. сомов, но все они платят налоги со своей зарплаты. Он поинтересовался, почему тогда не должны платить агитаторы.

Жээнчороев ответил, что выборы президента проходят раз в шесть лет, а в парламент - раз в пять лет. Однако реальную сумму, потраченную на агитаторов, никто не знает. Политпартии указывают несколько тысяч сомов, однако по факту сумма намного больше, и если убрать ограничения , то со временем можно будет узнать, какая сумма реально тратится на выборы.

Однако Масалиев не был согласен с коллегой и отметил, что если освободить их от налогов, то вообще никакие цифры невозможно будет узнать и правды не будет ни у кого.

Затем он предложил отклонить данное предложение, однако с ним не были согласны другие депутаты комитета. Они поддержали предложение Жээнчороева.