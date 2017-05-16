Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Подписан Закон в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектахПодписан Закон в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектахМэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому району и осмотрел строительство новой школы в Ак-Ордо (фото)Мэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому району и осмотрел строительство новой школы в Ак-Ордо (фото)

В ЖК предлагают освободить агитаторов от налогов во время выборов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359915_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426243-ru.html

Похожие новости

Венецианская комиссия Совета Европы признала успехи КР в выборной системе

Правозащитница Т.Уметалиева заявила, что выборы президента должны пройти 1 декабря

Члены ЦИК участвуют в работе Европейской конференции органов, ответственных за организацию выборов

ГНС за четыре месяца собрала более 22 млрд сомов налогов

Комитет ЖК поддержал освобождение от налогов зарплаты агитаторов на выборах

16 мая 2017, 15:00       Комментарии

В комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша предлагают освободить от налоговых и страховых выплат агитаторов политических партий и кандидатов во время предвыборной компании.
Такое предложение сегодня, 16 мая, внес депутат Мирлан Жээнчороев ("Республика - Ата-Журт") на заседании комитета. По его данным, если не удерживать налоги от зарплаты агитаторов, то со временем можно будет узнать, сколько лиц привлекались в качестве агитаторов и сколько они получают. Таким образом, агитаторы смогут получить свои заработные платы в открытую, в связи с чем партия или кандидат должны будут предоставить отчет о потраченных средствах.
Также инициатор добавил, что на сегодняшний день в Налоговой службе нет достоверной информации о заработной плате агитаторов.
Однако против выступил депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс"), который сказал, что нет логики в этом законопроекте. Ни для кого не секрет, что агитаторы работают 4-6 месяцев в штабах. Даже учителя получают зарплату 5 тыс. сомов, но все они платят налоги со своей зарплаты. Он поинтересовался, почему тогда не должны платить агитаторы.
Жээнчороев ответил, что выборы президента проходят раз в шесть лет, а в парламент - раз в пять лет. Однако реальную сумму, потраченную на агитаторов, никто не знает. Политпартии указывают несколько тысяч сомов, однако по факту сумма намного больше, и если убрать ограничения , то со временем можно будет узнать, какая сумма реально тратится на выборы.
Однако Масалиев не был согласен с коллегой и отметил, что если освободить их от налогов, то вообще никакие цифры невозможно будет узнать и правды не будет ни у кого.
Затем он предложил отклонить данное предложение, однако с ним не были согласны другие депутаты комитета. Они поддержали предложение Жээнчороева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум