Дело Текебаева направлено в суд

16 мая 2017, 15:21 Комментарии

Дело арестованного лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева направлено в суд. Об этом сегодня, 16 мая, "ВБ" подтвердил коллега Текебаева по фракции депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Он сообщил, что, со слов адвокатов, подследственный не ознакомился до конца со всеми материалами уголовного дела.

"В частности, из пяти томов уголовного дела Текебаев ознакомился только с двумя. Это противоречит закону. Согласно общепринятым нормам, сроков для ознакомления с уголовным делом нет. Это явное нарушение прав подследственного", - сказал Шыкмаматов.