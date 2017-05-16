Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому районуМэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому районуРеабилитационный центр для пострадавших от пыток открылся в КыргызстанеРеабилитационный центр для пострадавших от пыток открылся в Кыргызстане

Дело Текебаева направлено в суд

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359929_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426242-ru.html

Похожие новости

На повышение производительности молочного сектора Кыргызстана будет направлено $5 млн

Ч.Султанбекова: Борьба с торговлей людьми является приоритетным направлением государственной миграционной политики

Вице-премьер: Борьба с торговлей людьми — одно из приоритетных направлений миграционной политики КР

Сегодня: Текебаев обрастает долгами, ОБСЕ подрезали крылья, мощный оползень

Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга

16 мая 2017, 15:21       Комментарии

Дело арестованного лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева направлено в суд. Об этом сегодня, 16 мая, "ВБ" подтвердил коллега Текебаева по фракции депутат Алмамбет Шыкмаматов.
Он сообщил, что, со слов адвокатов, подследственный не ознакомился до конца со всеми  материалами уголовного дела.
"В частности, из пяти томов уголовного дела Текебаев ознакомился только с двумя. Это противоречит закону. Согласно общепринятым нормам, сроков для ознакомления с уголовным делом нет. Это явное нарушение прав подследственного", - сказал Шыкмаматов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум