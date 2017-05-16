В Кыргызстане с 2007 года реабилитационную программу прошли более 500 пострадавших от пыток

16 мая 2017, 14:54 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Айжмал Дуйшоева - Кабар/. Всего за период с 2007 по 2016 год реабилитационную программу прошли 540 пострадавших от пыток и жестокого обращения. Об этом агентству "Кабар" рассказала социальный работник реабилитационного центра "Альтер-Эго" Надежда Колбина.

По ее словам, единственная на территории Кыргызстана реабилитационная программа для лиц, пострадавших от пыток и жестокого обращения, была создана в 2007 году. Все пострадавшие получили медицинскую помощь и прошли медицинское обследование, психологические и психотерапевтические консультации и были обеспечены медикаментами. По мере необходимости была пострадавшим была оказана юридическая помощь.

"63 человека были обеспечены документами, 37 устроены в профессиональные лицеи, а затем трудоустроены. В 2016 году семи пострадавшим была оказана помощь в СИЗО в виде медицинского обследования и предоставления медикаментов", - сказала она.

Также Н.Колбина отметила, что за 2016 год 71 человек прошел реабилитацию в виде медицинской, психологической и социальной помощи. "За текущий год приняты на реабилитацию 6 пострадавших, которые в настоящее время получают медицинскую и психологическую помощь", - проинформировала она.

Напомним, раньше в Кыргызстане пострадавшим от пыток оказывала помощь реабилитационная программа при общественном фонде "Голос свободы". Теперь эта программа переросла в центр "Альтер-Эго" со штатом и условиями для реабилитации лиц, пострадавших от пыток и жестокого обращения. В Бишкеке сегодня состоялось открытие данного первого реабилитационного центра в КР.