Подписан Закон в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах

16 мая 2017, 15:01 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах от 28 сентября 2001 года, подписанного 18 октября 2011 года в городе Санкт-Петербург". Об этом сообщили в аппарате президента.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 5 апреля 2017 года.

Основной целью данного Протокола является внесение изменений и дополнений в Положение о Межгосударственном совете по промышленной безопасности для совершенствования организационной деятельности Совета и повышения роли в координации сотрудничества в области обеспечения промышленной безопасности.

Необходимость ратификации данного Протокола объясняется взаимным стремлением государств-участников Содружества Независимых Государств к развитию взаимовыгодного сотрудничества и обмену опытом, последними научными, технологическими, законодательными разработками в области обеспечения промышленной безопасности.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.