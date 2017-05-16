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Подписан Закон в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisan-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426240-ru.html

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16 мая 2017, 15:01       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах от 28 сентября 2001 года, подписанного 18 октября 2011 года в городе Санкт-Петербург". Об этом сообщили в аппарате президента.
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 5 апреля 2017 года.
Основной целью данного Протокола является внесение изменений и дополнений в Положение о Межгосударственном совете по промышленной безопасности для совершенствования организационной деятельности Совета и повышения роли в координации сотрудничества в области обеспечения промышленной безопасности.
Необходимость ратификации данного Протокола объясняется взаимным стремлением государств-участников Содружества Независимых Государств к развитию взаимовыгодного сотрудничества и обмену опытом, последними научными, технологическими, законодательными разработками в области обеспечения промышленной безопасности.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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