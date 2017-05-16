В ГТС опровергли информацию, что якобы их сотрудница избила женщину

16 мая 2017, 15:17 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Государственная таможенная служба КР опровергает информацию о том, что их сотрудница избила женщину.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 мая 2017 года на сайте "knews.kg" была опубликована статья под заголовком "В Бишкеке сотрудница таможни избила женщину", а также на других социальных сайтах опубликовано видео, что якобы сотрудница таможни избила женщину.

"По данному материалу Государственная таможенная служба сообщает, что женщина на видео не является сотрудницей ГТС и никогда не работала в таможенных органах", - отметили в ведомстве.