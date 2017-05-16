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В ГТС опровергли информацию, что якобы их сотрудница избила женщину

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-gts-opr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426239-ru.html

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16 мая 2017, 15:17       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Государственная таможенная служба КР опровергает информацию о том, что их сотрудница избила женщину.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 мая 2017 года на сайте "knews.kg" была опубликована статья под заголовком "В Бишкеке сотрудница таможни избила женщину", а также на других социальных сайтах опубликовано видео, что якобы сотрудница таможни избила женщину.
"По данному материалу Государственная таможенная служба сообщает, что женщина на видео не является сотрудницей ГТС и никогда не работала в таможенных органах", - отметили в ведомстве.

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