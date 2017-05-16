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Бишкекский приемник-распределитель работает незаконно, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426238-ru.html

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16 мая 2017, 14:52       Комментарии

Бишкекский приемник-распределитель работает незаконно. Об этом 16 мая на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил депутат и глава рабочей группы по проверке приемника-распределителя Талант Мамытов ("Республика - Ата-Журт").
"Как только мы приступили к проверке, стало известно, что у приемника-распределителя нет техпаспорта. Именно в этом документе говорится о состоянии здания, о том, на какое количество людей оно рассчитано. Но этого документа нет, что говорит о том, что работа незаконна", - сказал он.
Т.Мамытов рассказал, что из 18 камер используются только 9. "Там не соблюдены никакие гигиенические нормы. Половина камер пустует и не используется. Также там проблемы с вентиляцией и отоплением. Здание находится на балансе мэрии Бишкека. На этом год она выделила 3 млн сомов приемнику-распределителю, но, соответственно, этих средств не хватает. Здание очень большое, но без ремонта. Там невыносимые условия", - сказал он.
Было отмечено, что нет соответствующих условий и для работников приемника-распределителя: нет лекарств, масок.
По итогам проверки рабочая группа дает ряд поручений госорганам. Одно из поручений - изыскать правительству средства на ремонт здания.

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