Бишкекский приемник-распределитель работает незаконно, - депутат

16 мая 2017, 14:52 Комментарии

Бишкекский приемник-распределитель работает незаконно. Об этом 16 мая на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил депутат и глава рабочей группы по проверке приемника-распределителя Талант Мамытов ("Республика - Ата-Журт").

"Как только мы приступили к проверке, стало известно, что у приемника-распределителя нет техпаспорта. Именно в этом документе говорится о состоянии здания, о том, на какое количество людей оно рассчитано. Но этого документа нет, что говорит о том, что работа незаконна", - сказал он.

Т.Мамытов рассказал, что из 18 камер используются только 9. "Там не соблюдены никакие гигиенические нормы. Половина камер пустует и не используется. Также там проблемы с вентиляцией и отоплением. Здание находится на балансе мэрии Бишкека. На этом год она выделила 3 млн сомов приемнику-распределителю, но, соответственно, этих средств не хватает. Здание очень большое, но без ремонта. Там невыносимые условия", - сказал он.

Было отмечено, что нет соответствующих условий и для работников приемника-распределителя: нет лекарств, масок.

По итогам проверки рабочая группа дает ряд поручений госорганам. Одно из поручений - изыскать правительству средства на ремонт здания.