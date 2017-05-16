Мэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому району и осмотрел строительство новой школы в Ак-Ордо (фото)

16 мая 2017, 14:57 Комментарии

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил выездное совещание по Ленинскому району. Как сообщила пресс-служба мэрии, участники совещания ознакомились с процессом строительства школы в новостройке Ак-Ордо. В новой школе будут обучаться 960 учеников. Эта средняя школа будет первой общеобразовательной организацией в жилом массиве. Дети, проживающие в этом районе, посещают школы №84 и №77, которые находятся в соседней новостройке Ак-Орго. Завершить строительство новой школы планируется к новому 2017 учебному году.

Глава муниципалитета ознакомился с ситуацией по защитной дамбе в ущелье Манка Жар, которая находится в новостройке Орок. Данные меры предприняты в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также комплексного решения вопросов по безопасности граждан от селевых потоков.

Кроме того, А.Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в данном районе. В частности, глава города ознакомился с процессом строительства дороги по улице Шералиева от Жайыл Баатыра до ул. 18-я, в жилом массиве Арча-Бешик. В рамках концепции развития улично-дорожной сети на этом участке планируется строительство канализации, а также сквера и бульвара. Также градоначальник ознакомился с ремонтом улицы Чортекова от Жайыл Баатыра до Абдрахманова в жилом массиве Арча-Бешик.

Мэр также ознакомился со строительством дороги по ул.Профсоюзной от ул.Кустанайской до ул.Фучика, где городские власти рассматривают вопрос сохранения деревьев, подпадающих под снос при строительстве магистрали.

В объезде приняли участие вице-мэры города Бишкека Бакытбек Дюшембиев и Эркинбек Исаков, аким Ленинского района Нурдин Тынаев, а также руководители ряда городских служб.