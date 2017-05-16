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ГТС: Женщина, избившая на детской площадке девушку, не является сотрудницей таможни

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zhensh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426236-ru.html

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16 мая 2017, 14:35       Комментарии

Женщина, не поделившая качели и избившая на детской площадке в Бишкеке девушку, не является сотрудницей таможни, сообщает пресс-служба ГТС.
По материалу, опубликованному K-News, Государственная таможенная служба при правительстве Кыргызской Республики сообщает, что женщина на видео не являются сотрудницей ГТС и никогда не работала в таможенных органах.
Напомним, пользователь соцсетей опубликовал видео, на котором женщина избивает супружескую пару. Пострадавший успел заснять на видео этот скандал.
"Я начал снимать ее на камеру, подходит девушка и начала махать руками, жена начала разнимать нас. После чего они вдвоем начали бить жену, плевать в лицо разняли их соседи. В итоге разбит мой телефон, очки, порвали мою футболку и жены. Угрожала нам, что позвонит мужу, который работает прокуратуре. Соседи потом нам сказал, что она сотрудница таможенной службы, и что не стоит связываться с ней", – заключил потерпевший.

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