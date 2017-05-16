ГТС: Женщина, избившая на детской площадке девушку, не является сотрудницей таможни

16 мая 2017, 14:35 Комментарии

Женщина, не поделившая качели и избившая на детской площадке в Бишкеке девушку, не является сотрудницей таможни, сообщает пресс-служба ГТС.

По материалу, опубликованному K-News, Государственная таможенная служба при правительстве Кыргызской Республики сообщает, что женщина на видео не являются сотрудницей ГТС и никогда не работала в таможенных органах.

Напомним, пользователь соцсетей опубликовал видео, на котором женщина избивает супружескую пару. Пострадавший успел заснять на видео этот скандал.

"Я начал снимать ее на камеру, подходит девушка и начала махать руками, жена начала разнимать нас. После чего они вдвоем начали бить жену, плевать в лицо разняли их соседи. В итоге разбит мой телефон, очки, порвали мою футболку и жены. Угрожала нам, что позвонит мужу, который работает прокуратуре. Соседи потом нам сказал, что она сотрудница таможенной службы, и что не стоит связываться с ней", – заключил потерпевший.