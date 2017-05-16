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В Кыргызстане запущена акция против дискриминации людей с ВИЧ "Ты не одинок"В Кыргызстане запущена акция против дискриминации людей с ВИЧ "Ты не одинок"Идут переговоры по созданию Китайско-Кыргызского фонда по поддержке малого и среднего бизнеса – А. КожошевИдут переговоры по созданию Китайско-Кыргызского фонда по поддержке малого и среднего бизнеса – А. Кожошев

Глава Китая отметил важность участия Кыргызстана в реализации экономического пояса Шелкового пути

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/glava-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426235-ru.html

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16 мая 2017, 14:38       Комментарии

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность участия Кыргызской Республики в практической реализации инициативы по созданию экономического пояса Шелкового пути. Об этом он сказал на встрече с Алмазбеком Атамбаевым в рамках форума "Один пояс – один путь".
Атамбаев отметил, что Китай является добрым соседом Кыргызстана, важным и надежным партнером по развитию.
"Грантовая, финансовая и техническая помощь Китая, предоставленная Кыргызстану за эти годы, оказали существенную помощь и содействие в социально-экономическом развитии страны", – сказал он.
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжит оказание помощи и содействия в укреплении экономики Кыргызстана путем реализации конкретных проектов исходя из потребностей кыргызской стороны.
Лидеры в ходе переговоров подробно обсудили вопросы, касающиеся создания кыргызско-китайского фонда, строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Кроме того, затронуты вопросы углубления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и проведения совместных научно-практических мероприятий.

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