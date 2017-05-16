Глава Китая отметил важность участия Кыргызстана в реализации экономического пояса Шелкового пути

16 мая 2017, 14:38 Комментарии

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность участия Кыргызской Республики в практической реализации инициативы по созданию экономического пояса Шелкового пути. Об этом он сказал на встрече с Алмазбеком Атамбаевым в рамках форума "Один пояс – один путь".

Атамбаев отметил, что Китай является добрым соседом Кыргызстана, важным и надежным партнером по развитию.

"Грантовая, финансовая и техническая помощь Китая, предоставленная Кыргызстану за эти годы, оказали существенную помощь и содействие в социально-экономическом развитии страны", – сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжит оказание помощи и содействия в укреплении экономики Кыргызстана путем реализации конкретных проектов исходя из потребностей кыргызской стороны.

Лидеры в ходе переговоров подробно обсудили вопросы, касающиеся создания кыргызско-китайского фонда, строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Кроме того, затронуты вопросы углубления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и проведения совместных научно-практических мероприятий.