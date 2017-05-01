В Кыргызстане запущена акция против дискриминации людей с ВИЧ "Ты не одинок"

16 мая 2017, 14:46 Комментарии

О запуске акции против дискриминации людей с ВИЧ "Ты не одинок" рассказал на пресс-конференции в Бишкеке отечественный телеведущий Эркин Рыскулбеков.

"Мы решили помочь людям, больным ВИЧ, при помощи акции "Ты не одинок", чтобы общество больше узнало о таких людях и прекратило дискриминацию", — отметил Рыскулбеков.

По признанию телеведущего, на одной из многочисленных встреч с ВИЧ-инфицированными одна женщина пожаловалась ему, что общество ничем не может помочь родителям и детям, страдающим ВИЧ.

"Я просто сидел и думал, а действительно, что я могу сделать этих детей? Не могу оплачивать их учебу, не могу поругать директора бассейна, который просил списки больных детей, чтобы не впустить в свой бассейн. Поэтому возникла идея противостоять дискриминации родителей и детей, живущих с ВИЧ, с помощью такой акции", — заявил Рыскулбеков.

Он подчеркнул, что общество само виновато в том, что люди так воспринимают людей с ВИЧ.