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В Кыргызстане запущена акция против дискриминации людей с ВИЧ "Ты не одинок"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426234-ru.html

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16 мая 2017, 14:46       Комментарии

О запуске акции против дискриминации людей с ВИЧ "Ты не одинок" рассказал на пресс-конференции в Бишкеке отечественный телеведущий Эркин Рыскулбеков.
"Мы решили помочь людям, больным ВИЧ, при помощи акции "Ты не одинок", чтобы общество больше узнало о таких людях и прекратило дискриминацию", — отметил Рыскулбеков.
По признанию телеведущего, на одной из многочисленных встреч с ВИЧ-инфицированными одна женщина пожаловалась ему, что общество ничем не может помочь родителям и детям, страдающим ВИЧ.
"Я просто сидел и думал, а действительно, что я могу сделать этих детей? Не могу оплачивать их учебу, не могу поругать директора бассейна, который просил списки больных детей, чтобы не впустить в свой бассейн. Поэтому возникла идея противостоять дискриминации родителей и детей, живущих с ВИЧ, с помощью такой акции", — заявил Рыскулбеков.
Он подчеркнул, что общество само виновато в том, что люди так воспринимают людей с ВИЧ.

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