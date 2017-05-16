Кожошев: Мы хотим предоставить наши промобъекты для производства китайских товаров

16 мая 2017, 14:54 Комментарии

Министр экономики Арзыбек Кожошев заявил, что Кыргызстан готов предоставить промышленные объекты на своей территории для производства китайских товаров. Об этом он сообщил K-News по итогам форума "Один пояс – один путь".

"Китай хочет перебросить производство в другие страны из-за переизбытка. У нас около 40 промышленных объектов, которые простаивают. Если мы сможем заинтересовать партнеров с Китая, то они захотят к нам прийти", – сказал он.

Он также добавил, что производство будет реализовываться в соответствии с международными стандартами.

"Мы будем следить, что грязные технологии не перекочевали к нам. Мы не должны потерять репутацию страны с экологически чистой продукции", – добавил он.