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Кожошев: Мы хотим предоставить наши промобъекты для производства китайских товаров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kozhos...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426233-ru.html

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16 мая 2017, 14:54       Комментарии

Министр экономики Арзыбек Кожошев заявил, что Кыргызстан готов предоставить промышленные объекты на своей территории для производства китайских товаров. Об этом он сообщил K-News по итогам форума "Один пояс – один путь".
"Китай хочет перебросить производство в другие страны из-за переизбытка. У нас около 40 промышленных объектов, которые простаивают. Если мы сможем заинтересовать партнеров с Китая, то они захотят к нам прийти", – сказал он.
Он также добавил, что производство будет реализовываться в соответствии с международными стандартами.
"Мы будем следить, что грязные технологии не перекочевали к нам. Мы не должны потерять репутацию страны с экологически чистой продукции", – добавил он.

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