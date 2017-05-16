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Количество мечетей в Кыргызстане превышает количество средних школ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kolich...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426232-ru.html

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16 мая 2017, 14:55       Комментарии

Количество мечетей в Кыргызстане превышает количество средних школ. Об этом сегодня, 16 мая, на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша заявил заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Закир Чотаев в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике".
Отвечая на вопросы депутатов Максата Сабирова, Каныбека Иманалиева, Бахадыра Сулейманова и Бодош Мамыровой, Чотаев отметил, что после распада Союза в Кыргызстане было 39 мечетей, а сейчас их насчитывается 2600, что превышает количество имеющихся в республике средних школ.
"В последние годы в республике активизировались процессы радикализации религии в обществе, когда молодежь стремится выехать за рубеж и получить религиозное образование. В основном молодые люди уезжают учиться в религиозные учебные заведения Саудовской Аравии, Египта, Турции, Пакистана, Афганистана, Индии и Ирана. Особую озабоченность вызывает факт, когда для религиозного обучения выезжают и несовершеннолетние в возрасте 9-14 лет. При этом, отсутствие соответствующей информации и контроля со стороны государства за выездом молодых людей в зарубежные религиозные учебные заведения негативно отражается на национальной безопасности страны", — процитировали замглавы ГКДР в пресс-службе парламента.
Отметим, что депутаты одобрили представленный законопроект в первом чтении.

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