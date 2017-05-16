ГТС отрицает, что женщина, избившая другую, является их сотрудницей

16 мая 2017, 14:55 Комментарии

Таможенная служба Кыргызстана опровергает информацию о том, что сотрудница ведомства избила женщину. Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором якобы сотрудница таможни избила женщину.

"Мы с женой на детской площадке, которая находиться в 8-м микрорайоне возле 40-го дома, катаем на качели дочку (4 года) и сына (3 года). На площадке их три. Одна качелька была свободна, и тут приходит женщина с дочкой, рядом еще здоровая, спортивного телосложения девушка. И эта женщина девушке говорит: "Покатай дочку на вон той качели"... на которой мы с женой катаем своих детей. Мы говорим, что еще есть свободная... На что услышали в ответ: "Пошли вы на х... (и это при детях!!!). Мол, ей захотелось катать свою дочку именно на той качели, на которой мы катали детей", - говорится в тексте к видео.

"В итоге разбили мой телефон, очки жены, порвали мою футболку, футболку жены. Нам она говорила, что позвонит мужу, который работает в прокуратуре. Вела себя очень по-хамски. Плевалась в лицо! Позже соседи, которые подбежали и разнимали, сказали, что она работает на таможне, и не стоит с ней связываться", - пишет автор видео.

Однако ГТС заявляет, что женщина на видео не является сотрудницей ведомства и никогда не работала в таможенных органах.