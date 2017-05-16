Кыргызстан и Китай подписали соглашение по переносу некоторых предприятий из КНР в КР – А.Кожошев

16 мая 2017, 14:33 Комментарии

Пекин, 16 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Кыргызстан и Китай подписали соглашение по переносу некоторых предприятий из КНР в КР. Об этом журналистам сообщил министр экономики КР Арзыбек Кожошев по итогам форума "Один пояс – один путь", прошедшего в столице Китая Пекине.

По его словам, этот вопрос впервые был озвучен в 2015 году.

"В Китае идет переизбыток предприятий и поэтому они начали их перебрасывать в другие страны. Мы бы хотели разместить у себя производство китайских товаров. Для этого мы предоставили партнерам наши промышленные объекты, их порядка 40, для рассмотрения. Если они заинтересуются в партнерстве, то могут прийти. Но работа будет проходить в соответствии с международными требованиями и на первом месте стоит вопрос экологии", - сказал он.

Также глава Минэкономики сообщил, что население Кыргызстана настораживается, когда говорится о переносе производственных мощностей Китая, однако, как уверяет А.Кожошев, от этого имеется много плюсов.

"Будут созданы рабочие места, а в бюджет поступят средства. Мы будем поддерживать принцип зеленой экономики, поэтому вопрос экологии будет превыше всего. За более чем 25 лет независимости в Кыргызстане все производства были приостановлены, и за это время экология наша очистилась до должного уровня", - добавил он.

Арзыбек Кожошев отметил, что сейчас конкретных проектов по этому направлению нет.

"Но надо учитывать тот факт, что рынок Кыргызстана теперь не 6 млн человек, а 180 млн. Кроме того, по сравнению с Казахстаном или Россией, в Кыргызстане налогообложение ниже, рабочая сила квалифицированная, заработная плата ниже", - сказал министр экономики.

Напомним, что в форуме "Один пояс – один путь" в Пекине принял участие президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр экономики Арзыбек Кожошев, руководитель отдела внешней политики аппарата Президента Айзана Субакожоева.