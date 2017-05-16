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Идут переговоры по созданию Китайско-Кыргызского фонда по поддержке малого и среднего бизнеса – А. Кожошев

Источник:
http://kabar.kg/news/idut-pere...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426229-ru.html

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16 мая 2017, 14:36       Комментарии

Пекин, 16 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Идут переговоры по созданию Китайско-Кыргызского фонда по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом журналистам сообщил министр экономики КР Арзыбек Кожошев по итогам форума "Один пояс – один путь", прошедшего в Пекине.
По его словам, в ходе форума было подписано соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса Кыргызстана со стороны Китая.
"В связи с этим идут переговоры по созданию фонда, который будет наподобие Российско-Кыргызского фонда развития. Дело в том, что сегодня 40,5% объема ВВП Кыргызстана составляет малый и средний бизнес. И здесь самая главная проблема – нехватка средств. Тех денег, которые выделает РКФР, недостаточно. Ежегодная потребность малого и среднего бизнеса - 15-20 млрд сомов, а мы можем выделить максимум до 10 млрд", - сказал он.
Напомним, что в форуме "Один пояс – один путь" в Пекине принял участие президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр экономики Арзыбек Кожошев, руководитель отдела внешней политики аппарата Президента Айзана Субакожоева.

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