Уникальный пикап — бишкекчанин собрал ретромобиль

16 мая 2017, 14:18 Комментарии

Житель Бишкека Равшанбек Ахмедов вручную сконструировал необычный ретро-пикап, сообщил он корреспонденту Sputnik Кыргызстан.

Как признался мастер, автомобиль он собирал вместе с сыновьями около двух лет.

"Ретромобиль - мой первый опыт разработки транспортных средств, но надеюсь, не последний. В будущем хотел бы собрать по одному такому необычному автомобилю для своих сыновей", - сказал Ахмедов.

Машина создана на раме внедорожника ISUZU Bighorn (Trooper), работает на полном приводе и оснащена трехлитровым дизельным двигателем той же марки. Кабина - от грузовика ГАЗ-51, а остальные части сварены и изготовлены вручную.