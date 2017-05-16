Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В КР появился первый Центр для пострадавших от пыток и жестокого обращенияВ КР появился первый Центр для пострадавших от пыток и жестокого обращенияАлмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин провели встречу в ПекинеАлмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине

Уникальный пикап — бишкекчанин собрал ретромобиль

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426228-ru.html

Похожие новости

ГНС за четыре месяца собрала более 22 млрд сомов налогов

10.59: как бездетная бишкекчанка согласилась помочь и… стала счастливой

ГНС: За четыре месяца собрано более 22 млрд сомов налогов

За четыре месяца в Кыргызстане собрано более 22 млрд сомов налогов

Горячая линия — Куда бишкекчане могут обратиться по вопросам цифрового телерадиовещания?

16 мая 2017, 14:18       Комментарии

Житель Бишкека Равшанбек Ахмедов вручную сконструировал необычный ретро-пикап, сообщил он корреспонденту Sputnik Кыргызстан.
Как признался мастер, автомобиль он собирал вместе с сыновьями около двух лет.
"Ретромобиль - мой первый опыт разработки транспортных средств, но надеюсь, не последний. В будущем хотел бы собрать по одному такому необычному автомобилю для своих сыновей", - сказал Ахмедов.
Машина создана на раме внедорожника ISUZU Bighorn (Trooper), работает на полном приводе и оснащена трехлитровым дизельным двигателем той же марки. Кабина - от грузовика ГАЗ-51, а остальные части сварены и изготовлены вручную.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум