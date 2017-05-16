Вера Брежнева: Самая большая проблема людей, живущих с ВИЧ, — дискриминация

16 мая 2017, 14:24 Комментарии

О том, что люди, живущие с ВИЧ, часто сталкиваются с такой проблемой, как дискриминация, заявила сегодня, 16 мая, на пресс-конференции в Бишкеке российская певица Вера Брежнева.

Поясним, что Вера Брежнева является Послом доброй воли ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

"Мы сегодня говорим, что самая большая проблема ВИЧ-инфицированных людей в этом регионе — это дискриминация. Она происходит из-за не знания. Отсутствует доступ к правильной и доступной информации о том, что такое ВИЧ и что с ним делать. ВИЧ никак не передается в быту. Не нужно бояться людей с ВИЧ. При нахождении с ними рядом, общении вы не можете никоим образом заразиться вирусом", — обратилась к кыргызстанцам Вера Брежнева.

По словам певицы, помочь этим людям легко. Достаточно просто быть добрее и протянуть им руку помощи.

"Если вы знаете, что человек рядом с вами заражен ВИЧ, помогите ему жить полноценной жизнью. Они боятся быть отвергнутыми и непонятыми, из-за этого в прямом смысле боятся жить. Я сегодня общалась с людьми, зараженными ВИЧ. Знаете, им со мной комфортно общаться, потому что я их не чураюсь и говорю с ними на равных", — добавила российская певица.

Необходимо прекратить дискриминацию в отношении людей с ВИЧ, считает Посол доброй воли ООН Вера Брежнева.

Отметим, что на встречу с российской знаменитостью пришел мужчина с положительным ВИЧ-статусом. Брежнева пригласила его из зала выступить перед участниками пресс-конференции. После того, как она выслушала его историю, певица тепло обняла мужчину и поблагодарила его за смелость честно признаться в таком диагнозе.

"Раньше я часто давал интервью СМИ, но сейчас перестал это делать. У меня двое детей, они учатся в школе, они не инфицированы. Но подростки очень злые, и я боюсь за своих детей. Поэтому я скрываю правду от окружающих", — сказал Нурлан.