Суд по ЗАО "Манас Банк". Максиму Бакиеву заочно дали пожизненное

16 мая 2017, 14:00 Комментарии

12 мая Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор по делу ЗАО "Манас Банк". Решением суда Максима Бакиева, сына экс-президента Курманбека Бакиева, признали виновным в организации коррупции, совершенной в интересах преступной группы, организации в легализации преступных доходов.

Путем частичного сложения ему окончательно определено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере пятидесяти расчетных показателей, конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на три года. Суд постановил отбывание наказания Бакиева в колонии особого режима.

Экс-глава ЗАО "Манас Банк" Валерий Белоконь также признан виновным в организации в легализации преступных доходов.

Суд определил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Председатель правления банка Вербицкий Евгений признан виновным в совершении аналогичного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Должностных лиц банка - Ласе Аниту, Юрия Качнова и Сергея Костырина признали виновными в организации легализации преступных доходов. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Бывшего председателя Нацбанка Марата Алапаева суд признал виновным в организации коррупции и организации легализации преступных доходов. Ему окончательно определено наказание в виде 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на три года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Еще одно должностное лицо банка - Чолпон Иманалиева признана виновной в соучастии организации легализации преступных доходов. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.