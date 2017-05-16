В КР появился первый Центр для пострадавших от пыток и жестокого обращения

16 мая 2017, 14:21 Комментарии

Сегодня, 16 мая, состоялось открытие Реабилитационного центра "Альтер-Эго" для лиц, пострадавших от пыток и жестокого обращения. С 2007 года в Кыргызстане пострадавшим от пыток оказывала помощь реабилитационная программа на базе общественного фонда "Голос свободы" при поддержке Добровольного Фонда ООН и Международного Совета по реабилитации жертв пыток. С тех пор была оказана медицинская, психологическая и социальная помощь около 500 пострадавшим. Теперь эта программа переросла в центр со своим штатом из 6 специалистов: психолога, психиатра, социолога, психотерапевта, терапевта и кейс-менеджера. Центр создан при поддержке Общественного фонда "Голос свободы" и Центрально-Азиатского альянса против зависимости.

Стоит отметить, этот центр на данный момент является единственным по всей Центральной Азии, оказывающим помощь лицам, пострадавшим от пыток.

На открытии приняли участие представители Коалиции против пыток в Кыргызстане, Управлении Верховного Комиссара ООН по правам человека, Европейского Союза, Фонда "Сорос-Кыргызстан", а также сами пострадавшие от пыток, которые получают помощь в данном реабилитационном центре. Как отметил руководитель центра Тынчтыкбек Асанов, пострадавшим будет оказываться комплексная помощь: медицинская, психологическая, социальная и правовая. "К нам могут обращаться за помощью абсолютно все - как граждане Кыргызской Республики, так и иностранцы, пострадавшие от пыток и жестокого обращения", - отметил он.

По словам руководителя ОФ "Голос свободы" Сардара Багишбекова, особый акцент будет сделан на психологическую поддержку. "Оказание правовой помощи очень важно, но и нужно работать над психическими последствиями пыток. Телесные раны могут зажить, но память о перенесенных пытках остается на всю жизнь, если не работать над ними", - сказал он. Также он добавил, что в дальнейшем планируется открыть подобный реабилитационный центр на юге страны.