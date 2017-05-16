Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след вируса WannaCry"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след вируса WannaCryОпрос: 43% кыргызстанцев считают, что митингами можно повлиять на общественно-политическую ситуацию в странеОпрос: 43% кыргызстанцев считают, что митингами можно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране

Новый перинатальный центр в Бишкеке начнут строить уже в ближайшее время – директор НЦОМиД

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/novyi-per...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426223-ru.html

Похожие новости

Мэр Бишкека совершил рабочий объезд по Ленинскому району и осмотрел строительство новой школы в Ак-Ордо (фото)

Бишкекский приемник-распределитель работает незаконно, - депутат

Уникальный пикап — бишкекчанин собрал ретромобиль

В Бишкеке в честь Дня матери пройдут бесплатные обследования и консультации женщин

За счет Германии в Бишкеке построят перинатальный центр

16 мая 2017, 13:50       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Назгуль Нурманбетова – Кабар/. Новый перинатальный центр в Бишкеке начнут строить уже в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции в агентстве "Кабар" директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.
Отметим, в октябре 2011 года был подписан договор между правительствами Германии и Кыргызстана о выделении республике средств на строительство и оснащение перинатального центра, который будет способствовать повышению качества и доступности оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.
Как уточнил К.Узакбаев, строительство данного центра, возможно, начнется уже в конце мая - начале июня. Данный проект финансируется за счет средств Немецкого банка развития.
"В Кыргызстане за 25 лет, к сожалению, не было построено ни одного родильного дома, что очень огорчает. Женские консультации были ликвидированы и их функции были переданы врачам центров семейной медицины. Однако в этом году, возможно, в конце мая или начале июня уже начнется строительство нового перинатального центра", - отметил он.
Кроме этого К.Узакбаев добавил, что в стране за последние 5 лет наблюдается стабильное снижение показателей материнской и детской смертности. "В прошлом году снижение составило 18%, а в 1 квартале этого года – 20%", - сообщил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум