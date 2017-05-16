Новый перинатальный центр в Бишкеке начнут строить уже в ближайшее время – директор НЦОМиД

16 мая 2017, 13:50 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Назгуль Нурманбетова – Кабар/. Новый перинатальный центр в Бишкеке начнут строить уже в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции в агентстве "Кабар" директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.

Отметим, в октябре 2011 года был подписан договор между правительствами Германии и Кыргызстана о выделении республике средств на строительство и оснащение перинатального центра, который будет способствовать повышению качества и доступности оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

Как уточнил К.Узакбаев, строительство данного центра, возможно, начнется уже в конце мая - начале июня. Данный проект финансируется за счет средств Немецкого банка развития.

"В Кыргызстане за 25 лет, к сожалению, не было построено ни одного родильного дома, что очень огорчает. Женские консультации были ликвидированы и их функции были переданы врачам центров семейной медицины. Однако в этом году, возможно, в конце мая или начале июня уже начнется строительство нового перинатального центра", - отметил он.

Кроме этого К.Узакбаев добавил, что в стране за последние 5 лет наблюдается стабильное снижение показателей материнской и детской смертности. "В прошлом году снижение составило 18%, а в 1 квартале этого года – 20%", - сообщил он.