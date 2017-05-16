Опрос: 43% кыргызстанцев считают, что митингами можно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране

16 мая 2017, 13:43 Комментарии

Общественная организация "Коалиция за демократию и гражданское общество" с 19 по 26 апреля провела общенациональный телефонный социологический опрос.

Цель – выяснить информированность и отношение населения к общественно­политическим событиям страны, а также определить основные источники информации об этих событиях.

Исследуемой совокупностью явилось городское и сельское население Кыргызстана в возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающее на территории 9 регионов страны: г. Бишкек, г. Ош, Чуйская область, Иссык-Кульская область, Таласская область, Нарынская область, Джалал-Абатская область, Ошская и Баткенская области.

В общей сложности, из 1 тыс. 39 потенциальных респондентов, к которым интервьюерам удалось дозвониться, 738 человек дали согласие на участие в опросе (доля ответивших составила 78%). Для такого объема выборочной совокупности максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 3,61%.

<li> Вопрос: Отслеживаете ли вы общественно-­политические события в стране?</li> Удельный вес в общем числе респондентов, в %

<li> Вопрос: Из каких источников вы получаете информацию об общественно­политических событиях?</li>

<li> Вопрос: Какие печатные издания вы читаете?</li> Возможны множественные ответы.

<li> Вопрос: Какие каналы вы смотрите?</li>

<li> Вопрос: Какое радио вы слушаете?</li>

<li> Вопрос: Какое интернет-издание вы читаете?</li>

<li> Вопрос: Какие социальные сети вы используете?</li>

<li> Общественно-­политические события в стране, которые вызвали у респондента большой интерес за последнее время.</li>

<li> Вопрос: Как вы относитесь к задержанию лидера партии "Ата­ Мекен" ОмурбекаТекебаева?</li>

<li> Вопрос: Как вы относитесь к задержанию Садыра Жапарова?</li>

<li> Вопрос: Могут ли по вашему мнению граждане влиять на процесс принятия решений в стране?</li>

<li> Вопрос: Как вы думаете, какими способами граждане могут влиять на общественно­-политическую ситуацию в стране?</li>

<li> Вопрос: По вашему мнению ситуация в КР сейчас стабильна или нет?</li>

<li> Вопрос: Что, по вашему мнению, является причиной нестабильной ситуации в стране?</li>

<li> Вопрос: Что, по вашему мнению, может стабилизировать ситуацию?</li>

Как показал опрос, 40% респондентов вообще не отслеживают общественно-политические новости – это говорит о том, что чуть менее половины граждан Кыргызстана не интересуется происходящими событиями в стране.

Телевидение до сих пор является одним из самых распространенных источников получения информации о текущих общественно-политических событиях среди населения Кыргызстана, занимая 64% среди всех доступных средств. Однако, опрос также показал положительную тенденцию использования интернета для получения информации о текущих общественно-политических событиях в регионах страны, так самый маленький показатель был зафиксирован по Таласской области – 17%, а самый высокий был зафиксирован в Ошской области (31%) без учета города республиканского значения Ош (44%) по которому данные собирались отдельно. В столице республики городе Бишкек эта цифра составила 42%.

По результатам ответов участников опроса наибольший интерес у населения вызвала новость об арестах политических деятелей. Тем не менее, отношение опрошенных к арестам остается неоднозначным в связи с тем, что большое количество респондентов затруднялись ответить на данный вопрос.

Так же интересен тот факт, что 52% граждан верят в то, что гражданское общество может влиять на общественно-политическую ситуацию в стране.

Стоит отметить взаимосвязь уровня образования людей и их отношение к возможности влиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Так, чем выше уровень образование, тем больше население считает, что оно может и должно влиять на общественно-политическую ситуацию в стране, используя правомерные методы такие как: инициация законопроектов, составление запросов, обращений и жалоб, сбор подписей под петициями, участие в открытых слушаниях, мирные формы демонстраций и прочее.

Ровно половина опрошенных склоняются к тому, что ситуация в стране скорее стабильна. Однако, количество людей, заявивших о том, что ситуация скорее не стабильна или не стабильна вообще в сумме составляет 31%, что является довольно таки высоким показателем недовольства граждан сложившейся ситуацией в стране.

Больше половины людей считают, что проблемы кроются в отсутствии грамотных политикостратегических решений и ситуацию может решить повышение эффективности исполнительной власти, улучшение благосостояние людей и борьба с коррупцией.

В ходе опроса мы так же отметили, что доля респондентов готовых отвечать на политически чувствительные вопросы по сравнению с предыдущими годами снизилась.