В Кыргызстане за 20 лет зарегистрировано 7 тыс. граждан с ВИЧ

16 мая 2017, 13:57 Комментарии

С ВИЧ невозможно справиться в одиночку. Для борьбы с вирусом иммунодефицита человека необходимо активная работа госорганов и гражданского общества. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра здравоохранения КР Олег Горин.

Правительство определяет политику борьбы с ВИЧ и выделяет финансирование программ.

"В День памяти умерших от СПИДа хочу отметить, что за 20 лет в нашей стране зарегистрировано 7 тыс. наших сограждан с ВИЧ. Из них 600 — дети до 14 лет. За эти годы умерли 1 тыс. 634 человека или каждый четвертый, в том числе 60 человек — дети. Мы намерены прекратить эту печальную статистику", — сказал замминистра здравоохранения Олег Горин.

По его словам, в борьбу с ВИЧ в Кыргызстане огромный вклад внесли неправительственные организации.