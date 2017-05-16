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В Кыргызстане за 20 лет зарегистрировано 7 тыс. граждан с ВИЧ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426220-ru.html

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16 мая 2017, 13:57       Комментарии

С ВИЧ невозможно справиться в одиночку. Для борьбы с вирусом иммунодефицита человека необходимо активная работа госорганов и гражданского общества. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра здравоохранения КР Олег Горин.
Правительство определяет политику борьбы с ВИЧ и выделяет финансирование программ.
"В День памяти умерших от СПИДа хочу отметить, что за 20 лет в нашей стране зарегистрировано 7 тыс. наших сограждан с ВИЧ. Из них 600 — дети до 14 лет. За эти годы умерли 1 тыс. 634 человека или каждый четвертый, в том числе 60 человек — дети. Мы намерены прекратить эту печальную статистику", — сказал замминистра здравоохранения Олег Горин.
По его словам, в борьбу с ВИЧ в Кыргызстане огромный вклад внесли неправительственные организации.

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