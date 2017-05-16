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Нечистоплотные застройщики привлечены к уголовной ответственности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359903_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426219-ru.html

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Бишкекчан привлекут к ответственности за выброс и сжигание мусора в неустановленных местах, - мэрия

16 мая 2017, 13:29       Комментарии

Прокуратурой Ленинского района г. Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР, а также в отношении ответственных лиц ОсОО "А.с."Т.", ОсОО "Э.Г." и ОсОО "О.Т." по признакам преступления, предусмотренного статьей 353 (самоуправство) УК КР.
Установлено, что по заказу ОсОО "О.Т.", ОсОО "А.с. "Т." разработан проект многоэтажного жилого дома, который состоит из трех блок-секций разделенных антисейсмическими швами и одноэтажной пристройки. 15 ноября 2013 года данный проект был согласован Бишкекглавархитектурой и 8 июля 2015 года утвержден Департаментом госэкспертизы.
Однако генеральным подрядчиком ОсОО "Э.Г." по заказу ОсОО "О.Т." в нарушение действующих норм законодательства в сфере градостроительства и архитектуры возведен второй этаж пристройки. После, в сентябре 2016 года инспектором Госинспекции по экотехбезопасности с участием представителей вышеуказанных ОсОО составлен акт о приемке объекта в эксплуатацию.
Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГСБЭП по городу Бишкек.

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