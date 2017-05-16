Золото дорожает на геополитической напряженности вокруг Северной Кореи

16 мая 2017, 13:33 Комментарии

Цена на золото в ходе торгов утром во вторник повышается, поскольку инвесторы реагируют на геополитическую неопределенность вокруг ситуации с Северной Кореей.

По данным на 8.54 (мск) стоимость июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднялась на 0,28% и достигла $1233,50 за тройскую унцию, сообщает Росбалт со ссылкой на ПРАЙМ.

Золото дорожает благодаря тому, что некоторые инвесторы по-прежнему проявляют осторожность на фоне нарастания напряженности вокруг Северной Кореи. В ночь на минувшее воскресенье эта страна произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто. Нарастание геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

При этом трейдеры слабо реагируют на возможное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. После публикации данных инфляции в стране вероятность повышения ключевой ставки в июне с нынешнего уровня 0,75-1% снизилась, согласно данным CME Group, до 73,8% против 83,1% неделей ранее.

Несмотря на это в дальнейшем возможность увеличения ставки остается высокой. "После июня рынок будет отыгрывать другие факторы", - указал аналитик банка AZN Дэниэл Хайнз.

Повышение ставки или намек на более "бычий" настрой американского Центробанка может привести к укреплению американской валюты. Это сделает торгуемое в долларах золото дороже для держателей иностранной валюты и снизит спрос на драгоценный металл.