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Золото дорожает на геополитической напряженности вокруг Северной Кореи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359919_zo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426218-ru.html

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Впервые за 12 лет Кыргызстан завоевал золото на Исламиаде

16 мая 2017, 13:33       Комментарии

Цена на золото в ходе торгов утром во вторник повышается, поскольку инвесторы реагируют на геополитическую неопределенность вокруг ситуации с Северной Кореей.
По данным на 8.54 (мск) стоимость июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднялась на 0,28% и достигла $1233,50 за тройскую унцию, сообщает Росбалт со ссылкой на ПРАЙМ.
Золото дорожает благодаря тому, что некоторые инвесторы по-прежнему проявляют осторожность на фоне нарастания напряженности вокруг Северной Кореи. В ночь на минувшее воскресенье эта страна произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто. Нарастание геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
При этом трейдеры слабо реагируют на возможное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. После публикации данных инфляции в стране вероятность повышения ключевой ставки в июне с нынешнего уровня 0,75-1% снизилась, согласно данным CME Group, до 73,8% против 83,1% неделей ранее.
Несмотря на это в дальнейшем возможность увеличения ставки остается высокой. "После июня рынок будет отыгрывать другие факторы", - указал аналитик банка AZN Дэниэл Хайнз.
Повышение ставки или намек на более "бычий" настрой американского Центробанка может привести к укреплению американской валюты. Это сделает торгуемое в долларах золото дороже для держателей иностранной валюты и снизит спрос на драгоценный металл.

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