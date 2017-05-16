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"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след вируса WannaCry

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359920_la...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426217-ru.html

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16 мая 2017, 13:56       Комментарии

Кибергруппировка Lazarus может стоять за вирусом WannaCry. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе "Лаборатории Касперского".
В понедельник, 15 мая, секьюрити-аналитик из Google опубликовал в своем твиттере информацию, которая потенциально указывает на связь между вымогателем WannaCry и ПО, использовавшемся в масштабных атаках нашумевшей кибергруппировки Lazarus, от которой пострадали тысячи организаций (правительственных, медиа, финансовых) по всему миру", - сказал сотрудник пресс-службы.
Как сообщили ранее СМИ, эксперты мировых компаний в области кибербезопасности приходят к выводу, что вирус WannaCry, атаковавший около 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира, может иметь отношение к КНДР. Так, эксперт компании Google Нил Мехта нашел сходство между вредоносным WannaCry и "троянами", которые внедряла компания Lazarus, управляемая, по имеющимся данным, из Северной Кореи.
В "Лаборатории Касперского" в связи с этим напомнили, что в числе крупнейших операций, за которыми, предположительно, стоит Lazarus, атаки на компанию Sony Pictures в 2014 году, ограбление Центрального банка Бангладеш в 2016 году и последующая серия похожих атак в 2017 году.
По словам сотрудника пресс-службы, эксперты "Лаборатории" изучили указанный исследователем Google образец WannaCry, появившийся в феврале 2017 года, и подтвердили очевидные схожие строчки кода в указанном вариантe WannaCry и тех образцах вредоносного ПО, которые группировка Lazarus использовала в атаках в 2015 году.
"Разумеется, эта схожесть кода может быть очередным "ложным флагом". Однако сравнение февральского образца WannaCry с тем, что использовался в недавних атаках, подтверждает, что код, указывающий на группировку Lazarus, был удален из тех вариантов, с помощью которых злоумышленники атаковали пользователей в прошлую пятницу. Этот факт может говорить о том, что организаторы кампании WannaCry старались "замести следы", - сказал представитель "Лаборатории".
"Хотя схожесть кода сама по себе не является доказательством связи между WannaCry и Lazarus, это открытие потенциально может повлечь за собой новые находки, которые помогут пролить свет на происхождение WannaCry", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.
В свою очередь базирующаяся в Израиле компания Intezer Labs, как сообщалось, также солидарна с гипотезой о причастности Lazarus. Исполнительный директор компании Итаи Тевет написал в своем твиттере: "Intezer Labs подтверждает авторство Северной Кореи над WannaCry, и не только потому, что вирус функционирует, как программы Lazarus. Поступает дополнительная информация".

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