"EurasiaNet.org": Возглавляемый Китаем новый банк профинансирует масштабные проекты в Центральной Азии

16 мая 2017, 13:19 Комментарии

Сегодня завершился двухдневный саммит, целью которого было представить миру инициированный Китаем "инфраструктурный проект века". Целью этой инициативы стоимостью 1 триллион долларов является значительное расширение масштабов свободной торговли в Африке, Азии и Европе. Реализация плана будет отчасти зависеть от эффективности нового механизма, призванного профинансировать данный мегапроект – Азиатского инвестиционного банка инфраструктуры (AIIB).

Встреча на высшем уровне неподалеку от китайской столицы ознаменовала запуск продвигаемого Китаем масштабного проекта "Один пояс, один путь". В мероприятии приняли участие 30 мировых лидеров, включая президента Китая Си Цзиньпина, который выразил надежду, что проект будет способствовать экономическому росту и формированию нового мирового порядка.

"Мы надеемся, что при помощи инициативы "Один пояс, один путь" мы придадим новый мощный импульс развитию мировой экономики, создадим новые платформы для глобального развития и изменим расстановку сил в рамках процесса экономической глобализации", – сказал китайский лидер, выступая на саммите 15 мая.

Одной из основных проблем являются поиски финансирования, необходимого для реализации планов в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Пекин постарается сделать AIIB, начавший свою деятельность только в январе 2016 года, одним из локомотивов реализации данной инициативы. В частности, данный банк будет финансировать и проекты в Центральной Азии.

Членами AIIB являются 57 государств. Китай предоставил львиную долю стартового капитала банка – 30 миллиардов долларов, или примерно 32% средств AIIB. Пекин также обладает почти 28% голосующих акций банка. Другими крупными дольщиками являются Индия (8% голосующих акций) и Россия (6%).

Соединенные Штаты и Европейский Союз отказались от участия в AIIB, но внимательно следят за его развитием. Американские и европейские финансовые чиновники выразили озабоченность по поводу потенциального дублирования функций AIIB и существующих финансовых институтов, включая Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития. Западные официальные лица также неоднократно публично поднимали вопрос о том, будет ли AIIB придерживаться высоких стандартов в таких сферах, как прозрачные закупки, защита окружающей среды, и обеспечение социальной защиты и должного государственного управления.

Региональные эксперты считают, что важным фактором, побудившим Китай заняться созданием AIIB, было нежелание США, ЕС и других стран отвести Пекину более значительную роль в работе существующих финансовых институтов.

Заявленными целями AIIB являются инвестирование собственных средств и привлечение прочих видов долгосрочного финансирования для реализации транспортных, телекоммуникационных и энергетических проектов по всей Азии. На сегодняшний день AIIB одобрил кредиты на сумму 1,73 миллиарда долларов для осуществления 13 проектов в восьми странах, в том числе в Азербайджане и Таджикистане.

В Таджикистане за счет банка будет осуществлен проект по строительству и расширению дорог, включая маршрут, соединяющий Таджикистан и соседний Узбекистан. В июне 2016 года AIIB выделил прямой кредит на сумму 27,5 миллионов долларов на модернизацию ключевого 5-километрового участка автомагистрали. Также средства на этот проект в размере с 62,5 миллионов долларов предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

КНР граничит с Таджикистаном, и в последние годы Пекин предоставил Душанбе ряд кредитов для строительства дорог, тоннелей и энергетической инфраструктуры. Финансируемый AIIB проект автострады призван облегчить Китаю доступ к рынкам Центральной Азии, стимулируя экспорт в регион товаров китайского производства.

Доля AIIB в финансировании многих проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь" невелика. Тем не менее, участие банка может создать прецеденты, которым будут следовать при реализации прочих транспортных проектов по всему региону.

Например, в Азербайджане AIIB инвестировал 600 миллионов долларов в проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), общая стоимость которого составляет 8,6 миллиардов долларов и который является ключевым компонентом "Южного газового коридора". Предполагается, что этот трубопровод будет доставлять природный газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2" в Турцию и Европу, таким образом помогая обеспечивать "энергетическую безопасность Турции и Юго-Восточной Европы".

Хотя Китай не получит прямой выгоды от TANAP, проект может послужить примером для финансирования и реализации в будущем других инициатив, связанных со строительством трубопровода из Каспийского региона в Китай.

При капитализации в 100 миллиардов долларов и планах выдавать ежегодно кредитов на 4-5 миллиардов долларов, AIIB является относительно небольшим игроком по сравнению с крупнейшими источниками финансирования осуществляемых Китаем мегапроектов – Китайского банка развития и Экспортно-импортного банка Китая. Тем не менее, AIIB играет важную роль в проекте "Один пояс, один путь". Пекин намерен и дальше продолжать расширять свое геополитическое и геоэкономическое влияние посредством создания подобных структур, включая Новый банк развития и Фонд "Шелковый путь".

"EurasiaNet.org"

Гарри Сэндс

16.05.17