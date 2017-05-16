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В вузах Оша состоялись встречи с изобретателями

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-vuzakh-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426215-ru.html

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16 мая 2017, 13:27       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Государственный фонд интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте провел встречи по вопросам изобретательства и его коммерциализации в филиале Центра поддержки технологий и инноваций Ошского технологческого университета имени М.Адышева. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.
На встрече была представлена презентация "Возможности участия в образовательных программах Всемирной организации интеллектуальной собственности", в которой говорилось о сокращении времени, расстояний и расходов в предоставлении знаний в области интеллектуальной собственности широким слоям населения и использования новых информационно-коммуникационных технологий. А также состоялся обмен опытом по внедрению и коммерциализации передовых изобретений.
В ходе встречи проректор по науке Ошского Государственного социального университета М.Исманов рассказал о том, как его изобретение "Камнережущие машины с цепными режущими органами" было коммерциализированно. Доктор математических наук, профессор Ы.Ташполотов рассказал про особенности мировых научных патентных сборников и поделился мнением о своих коммерциализированных изобретениях.
На встрече приняло участие 56 человек: изобретатели, аспиранты и профессорско-преподавательский состав ОшГУ, ОшТУ, ОшГСУ и Института природных ресурсов Южного отдела НАК КР.

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