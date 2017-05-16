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Замглавы Госкомрелигий КР прокомментировал предложение Н.Назарбаева ввести в Казахстане запрет на ношение бороды для мужчин и черных одеяний для женщин

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426212-ru.html

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16 мая 2017, 13:35       Комментарии

Заместитель председателя Госкомиссии по делам религий Закир Чотаев прокомментировал предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ввести запрет на ношение бороды для мужчин и черных одеяний для женщин.
Как сказал он 16 мая на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности, религиозные деятели в Кыргызстане стараются одевать кыргызский калпак и чапан.
"Стараются более четко придерживаться национальных традиций. Фонд "Ыйман" проводит тендер для разработки традиционной одежды для духовных деятелей и граждан. Сейчас в рамках действующего законодательства нет запрета на ношение той или иной одежды", - отметил замглавы ведомства.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 20 апреля на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана отметил, что короткие брюки и борода не соответствуют ни традициям, ни народу Казахстана и предложил проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне.

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