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Материнская смертность в Кыргызстане в 2017 году снизилась на 20%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/materi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426211-ru.html

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16 мая 2017, 13:05       Комментарии

Согласно данным Министерства здравоохранения КР, за первый квартал 2017 года материнская смертность в Кыргызстане снизилась на 20%. Об этом на пресс-конференции рассказал директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.
По его словам, в прошлом году смертность снизилась на 18%.
«Общественность должна обратить на проблемы материнства и детства. Сегодня очень много вирусов и заболеваний, которые влияют на уровень материнской и детской смертности. Если у беременной женщины анемия, то она должна пройти лечение. Она должна постоянно находиться под наблюдением семейного врача», — рассказал глава Национального центра охраны материнства и детства.
Также Узакбаев поведал о состояниях родильных домов в Кыргызстане.
«Сейчас почти все родильные дома в Кыргызстане находятся в плохом состоянии. Конечно, есть нехватка техники. В других странах все родильные дома оснащены всем необходимым. Однако в роддомах, которые находятся в регионах, элементарно нет горячей воды», — рассказал Узакбаев.

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