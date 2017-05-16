Выгодный 4G-интернет в России от мобильного оператора О! - 1 МБ/1 сом

16 мая 2017, 12:59 Комментарии

Мобильный оператор О! продолжает снижать цены в роуминге по самым популярным направлениям у кыргызстанцев.

С сегодняшнего дня 1 МБ в сети Мегафон (Россия) будет стоить всего 1 сом! Напомним, такая же цена доступна в сети российского оператора Tele2.

"Сегодня в поездках выгодный интернет существенно важнее, чем традиционные звонки и SMS. Он пригодится, чтобы ориентироваться через приложения - навигаторы в новых городах, переписываться с друзьями и родственниками в мессенджерах или чтобы перевести нужную фразу в Google Translate. Именно поэтому мы в первую очередь предоставляем нашим абонентам выгодный интернет-роуминг в странах, которые кыргызстанцы посещают чаще всего", - отметил руководитель службы роуминга и интерконнекта Роман Литвинов.

Напомним, сниженная стоимость за 1 МБ – всего 1 сом действует также в Казахстане в сети оператора Tele2 и в Турции в сети Turkcell. Выгодный 4G-интернет в роуминге позволит продолжать вести важные дела, сохраняя свой номер будучи в командировке или в личных поездках. Подключить сервис можно по команде *997# бесплатно и без абонентской платы! Подробную информацию о других тарифах можно найти на сайте мобильного оператора www.o.kg в разделе "Роуминг".

Роуминг от мобильного оператора О! – путешествуй без забот!

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