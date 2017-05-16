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Венецианская комиссия Совета Европы признала успехи КР в выборной системе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359914_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426209-ru.html

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16 мая 2017, 13:12       Комментарии

"Кыргызстан уже так много сделал в обеспечении демократической выборной системы, что мы уже не многому можем вас учить", - заявил председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио на состоявшейся сегодня, 16 мая, встрече с председателем ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой.
Отметив прогресс в демократизации республики и в частности выборного процесса, Дж. Букиккио при этом заметил, что конечно еще есть над чем работать, но все же многим другим странам предстоит сделать гораздо больше, чтобы достичь подобного уровня.
Он подчеркнул, что является давним другом Кыргызстана с 1993 года и общался со многими руководителями страны ранее, которые заявляли о приверженности демократическим ценностям в начале своего пути, но заканчивалось всегда одним и тем же. Он согласился с председателем ЦИК в том, что с тех пор страна прошла долгий путь поиска своего пути, но на нынешнем этапе развития прогресс очевиден.
Председатель ЦИК отметила, что главной задачей избирательной реформы и других преобразований в стране в целом является обеспечение устойчивости достигнутого и их дальнейшее совершенствование.
Шайлдабекова информировала об усилиях по конкретным направлениям выборной реформы, направленным на улучшение реализации избирательных прав граждан и укрепление доверия народа к институту выборов.
Дж. Букиккио подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества со странами Центральной Азии, в частности приоритетной работы с Кыргызстаном и Казахстаном как членами Совета Европы. Он выразил уверенность, что намеченные конкретные планы взаимодействия Венецианской комиссии с ЦИК Кыргызстана будут вкладом в развитие общих ценностей демократии и пожелал республике успехов.
Председатель ЦИК пригласила представителей Венецианской комиссии принять участие в мероприятиях в рамках подготовки и проведения предстоящих выборов президента КР.

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