Тяжелобольным детям можно не только увеличить жизнь, но и улучшить ее

16 мая 2017, 13:24 Комментарии

В Беловодском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении открылся кабинет по оказанию амбулаторной паллиативной помощи детям. Цель создания кабинета заключается в улучшении качества жизни детей данного учреждения с различными формами хронических заболеваний, преимущественно в терминальной стадии развития, в ситуации, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны.

В открытии кабинета приняли участие представители министерств труда и социального развития, здравоохранения и ОБФ "Первый Детский Хоспис".

"Это второй кабинет по оказанию детской паллиативной помощи, который открывается при сотрудничестве и поддержке ОБФ "Первый Детский Хоспис". Первый кабинет был создан в Джалал-Абадском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении в сентябре прошлого года. В настоящее время министерство акцентирует свою деятельность на улучшении условий пребывания детей в данных учреждениях, в том числе для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Предполагается комплексный подход, то есть физический, эмоциональный, социальный и духовный подход к больному ребенку, имеющему ограниченный срок жизни, вследствие неизлечимого заболевания", - сказала заместитель министра труда и соцразвития Жылдыз Полотова.

Руководитель ОБФ "Первый Детский Хоспис" Динара Аляева проинформировала о том, что планируется открытие подобных кабинетов по оказанию паллиативной помощи детям во всех областных центрах, которые будут выполнять также функции выездных служб для обеспечения всем необходимым детей с ограничивающими жизнь диагнозами на дому.

"Количество детей, имеющих тяжелые ограничивающие жизнь заболевания, к сожалению, не уменьшается, зачастую возможности радикального лечения таких детей исчерпаны, но при наличии соответствующей и своевременной медицинской помощи и правильного ухода, а также при качественной психологической и социальной поддержке, продолжительность жизни этих детей можно не только значительно увеличить, но и качественно улучшить", - отметила она.