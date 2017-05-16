Внесены изменения в Закон КР "О банкротстве"

16 мая 2017, 12:55 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "О банкротстве (несостоятельности)". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 20 апреля 2017 года.

Закон совершенствует законодательство КР, регулирующее отношения, связанные с банкротством (несостоятельностью), и направлен на сохранение жизнеспособности предприятия-должника в качестве хозяйствующего субъекта в процессе проведения процедур по его реабилитации с учетом интересов и прав кредиторов.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.