В Бишкеке в честь Дня матери пройдут бесплатные обследования и консультации женщин

16 мая 2017, 13:07 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Назгуль Нурманбетова – Кабар/. В честь Дня матери в Бишкеке в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) пройдут бесплатные консультации и обследования женщин. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.

По его словам, с 2012 года по указу Президента КР Алмазбека Атамбаева каждое третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечают День матери, к которому в НЦОМиД приурочены различные мероприятия.

"17 мая объявлен днем открытых дверей и в этот день, а также 18 мая в Клиническом родильном доме НЦОМиД, расположенном в Бишкеке по ул. Тоголок Молдо, 1, будет идти прием всех желающих пройти бесплатные консультации и обследование", - рассказал К.Узакбаев.

Также он отметил, что 19 мая пройдут торжественные мероприятия с участием официальных лиц. Будут проводиться обучающие тренинги для родителей, то есть не только для женщин, но и мужчин, а также школа матерей и другие мероприятия.